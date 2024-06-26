Hakan Çalhanoğlu: 'Hedefimiz inşallah final'

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçına ardından konuştu.



Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Dışarıdan bakınca insan bir şey yapamıyor. Kötü bir durum. Oynayınca daha rahat oluyor insan." dedi.



Hakan Çalhanoğlu, "Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepsi yüreğiyle oynadı. Mert Ağabey'in kurtarışı, Merih'in güzel golleri oldu. Hamburg'tan sonra bizim bir hesabımız var demiştik. Maça çok iyi hazırlanmıştık." şeklinde konuştu.



Hedeflerinin final olduğunu belirten Hakan, "Takımın havası çok güzel. Üzerine koyarak gidiyoruz, inşallah böyle devam eder. Önümüzdeki rakip güçlü, hedefimiz final. İnşallah aynı mutluluğu yine yaşatırız." ifadelerini kullandı.



