Hakan Çalhanoğlu: 'Gözümüze uyku girmedi'

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Kendilerine inandıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: