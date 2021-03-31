Hakan Çalhanoğlu: "Gözümüze uyku girmedi"

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu: 'Gözümüze uyku girmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 14:05
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu
Milan
A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerine inandıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."  

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.