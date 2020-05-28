Hakan Çalhanoğlu: 'Gelecekte Galatasaray'ı isterim'

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçlar ve gelecek planlarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili yaptığı beğeniyle alakalı olarak, "" yorumunu yaptı.Çalhanoğlu, koronavirüs süreci ile ilgili İtalya'daki haberlere göre 13-14 Haziran'da liglerin başlayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Milan'da herkesin sonuçları negatif çıktı. Bizde durum iyi. Mental olarak bu durum bizi çok zorladı. Oynayacağız mı, oynamayacağız mı?.. İnşallah maçlar geç saatlerde oynanır. Ara sıra gizli gizli dışarıya hava almaya çıkıyorduk.Bu süreçte çok şey öğrendim.Geçtiğimiz sezon 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdıklarını aktaran milli futbolcu, "Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni göremeyeceğiz ancak Avrupa Ligi için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefimiz" değerlendirmesinde bulundu.İtalyancayı kısa sürede öğrendiğini ve arkadaş çevresinin arttığını belirten Çalhanoğlu, ". Stefano Pioli'ye çok büyük saygım var bize çok yardımcı oluyor. Hem gelene hem de gidene çok saygım var. Gennaro Gattuso'ya da büyük saygım vardı" şeklinde konuştu.A Milli Futbol Takımı'ndaki genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla güzel bir jenerasyon yakaladıklarını belirten Çalhanoğlu, şunları söyledi:Takımda herkesin birbirine saygısı var. Bu sene EURO 2020'yi göremeyeceğiz. Bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Çünkü çok sakat arkadaşım vardı. Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz. Sonuçta insanız. Negatifleri dinleyip geçmek gerekiyor.