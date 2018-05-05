Hakan Çalhanoğlu: ''Gattuso ile Leverkusen'deki oyunumu oynayabilirim''

Sezon başında Alman temsilci Bayer Leverkusen'den İtalyan devi Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu.Sözlerine frikik yeteneğinden bahsederek başlayan Hakan,dedi.''Beni destekledikleri için Milan taraftarına teşekkür ederim. Bu desteği ve sevgiyi onlara geri ödemek istiyorum. Her zaman bana inandılar, ben de kulübüm için en iyisini yapacağım''''Çok güzel. Şimdilerde bunu daha iyi anlıyorum çünkü rahatlamak için oldukça güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Milano'yu seviyorum, insanları seviyorum, İtalta'daki diğer şehirleri de görmeyi umuyorum. İtalyanlar çok iyi insanlar.''''Gattuso sadece benimle değil hepimizle sürekli konuşuyor. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Geldiği günden bu yana ben hep iyi davrandı ve inandı. Benim açımdan büyük saygıyı hak edecek bir insan.''''Eğer Gattuso isterse, Leverkusen'de göstediğim performansı burada da gösterebilirim''''Tüm sevenlerime selam göndermek istiyorum. Destekleri için onlara çok teşekkür ederim. Her zaman bizi takip edin çünkü elimden gelenin en iyisini yapıyorum.''Hakan Çalhanoğlu, bu sene Milan foması ile çıktığı 41 karşılaşmada 6 gol 10 asistlik performans gösterdi.