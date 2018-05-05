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Hakan Çalhanoğlu: ''Gattuso ile Leverkusen'deki oyunumu oynayabilirim''

A Milli Futbol Takımımızın ve Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan medyasına Gattuso ve İtalya'daki yaşamı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu: ''Gattuso ile Leverkusen'deki oyunumu oynayabilirim''
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05 Mayıs 2018 16:43
Sezon başında Alman temsilci Bayer Leverkusen'den İtalyan devi Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu. 

Sözlerine frikik yeteneğinden bahsederek başlayan Hakan, ''Rakip takıma vereceğin en güzel ceza, ona karşı önemli bir gol atmandır. Bir çok kişi benim serbest vuruştan gol atmamı bekliyor. Ben de her gün bunu yapabilmek için çalışıyorum.'' dedi.

Milan taraftarı ile aranız nasıl?

''Beni destekledikleri için Milan taraftarına teşekkür ederim. Bu desteği ve sevgiyi onlara geri ödemek istiyorum. Her zaman bana inandılar, ben de kulübüm için en iyisini yapacağım''

Milan şehri ile aran nasıl?

''Çok güzel. Şimdilerde bunu daha iyi anlıyorum çünkü rahatlamak için oldukça güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Milano'yu seviyorum, insanları seviyorum, İtalta'daki diğer şehirleri de görmeyi umuyorum. İtalyanlar çok iyi insanlar.''

Bize Gattuso ile ilişkinden bahseder misin?

''Gattuso sadece benimle değil hepimizle sürekli konuşuyor. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Geldiği günden bu yana ben hep iyi davrandı ve inandı. Benim açımdan büyük saygıyı hak edecek bir insan.''

''Eğer Gattuso isterse, Leverkusen'de göstediğim performansı burada da gösterebilirim''

Milano'da ki Türk taraftarlara söylemek istediğin bir şey var mı?

''Tüm sevenlerime selam göndermek istiyorum. Destekleri için onlara çok teşekkür ederim. Her zaman bizi takip edin çünkü elimden gelenin en iyisini yapıyorum.''

Hakan Çalhanoğlu, bu sene Milan foması ile çıktığı 41 karşılaşmada 6 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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