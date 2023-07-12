Hakan Çalhanoğlu coşkuyla karşılandı

İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığın üstlenen Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Hakan Çalhanoğlu için kent girişinde karşılama düzenlendi.



Karşılamaya katılan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundukları Hakan Çalhanoğlu'na forma imzalatıp, oyuncuyla birlikte fotoğraf çektirdi.



ETKİNLİKLERE KATILACAK



Saray Bahçesi'nde kendisini bekleyen çocuklarla buluşan milli futbolcu, yüzlerce imzalı Inter formasını dağıttı.



Hakan Çalhanoğlu'nun, ailesiyle memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.



