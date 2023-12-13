Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düştü!

A Milli Takım'da Çekya karşısında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, cezalı duruma düştü.

Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düştü!
A Milli Takım'a Çekya ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.

Millilerde kaptan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yenilen gol sonrası kaleci Mert'e faul yapıldığı yönünde hakeme itirazda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, itirazları sonrası sarı kart gördü. Hakan, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda bu turda forma giyemeyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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