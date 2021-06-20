AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Hakan Çalhanoğlu: "Boynumuzu eğmeyeceğiz!"

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Hakan Çalhanoğlu konuştu.

Hakan Çalhanoğlu: 'Boynumuzu eğmeyeceğiz!'
A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendire Hakan Çalhanoğlu "Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, rüyalar kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz. Bizim de kendi ailemiz var. Bütün sorumluluğu ben, Burak Ağabey, Ozan alıyoruz. Bütün oyuncular alıyor. En genç takım bizdik. Tecrübe kazandık diyelim. İstediğimiz gibi olmadı. Önümüzde Dünya Kupası var. Tüm seyircilerimiz adına buraya gelen... Onları üzdük. Biz de üzüldük. Özür dileriz. Yola devam etmek lazım. Hatalardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hakan Çalhanoğlu "Bütün ülkelere bakınca en genç biziz. 2016'dan sadece ben, Ozan ve Burak Ağabey vardı. Tecrübemiz eksikti. Çok genciz. İlk defa bu sahnede olan oyuncular var. Tecrübe eksikti. Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
Son Dakika Haberleri
Tümer Metin: "Kusura bakmayın, en kötüsüyüz"
Granit Xhaka: "Türkiye deneyimsizdi! Gelecekleri parlak"
Burak Yılmaz: "Belki de turnuvada oynamayı bilmiyoruz!"
"Şenol Güneş, ülkesini seviyorsa istifa etmeli"
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar
Hakan Çalhanoğlu: "Boynumuzu eğmeyeceğiz!"
Xherdan Shaqiri: "Türkiye daha iyi olacak!"
Merih Demiral: "Vallahi çok üzgünüz"
Böyle hayal etmemiştik...
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play