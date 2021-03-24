Hakan Çalhanoğlu: 'Bonucci ile telefonda görüştüm'

A Milli Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



İtalya'da oynayacak olmasının anlamına değinen Çalhanoğlu, "Benim için çok özel bir maç olacak. İtalya'da oynuyorum ve İtalya'da maç yapmanın anlamı benim için ve İtalya'da oynayan Türk takım arkadaşlarım için başka." ifadelerini kullandı.



"BİZİ GERÇEKTEN CİDDİYE ALIYORLAR"



İtalya Milli Takımı'ndan Bonucci ile görüştüğünü de kaydeden yıldız oyuncu, "Bonucci ile telefonda görüştüm, çok eğlenceli bir görüşme oldu. Bizim takımımızı, bizim oyuncularımızı çok iyi biliyorlar. Bizi gerçekten ciddiye alıyorlar." dedi.



A Milli Takımımız, 11 Haziran günü 22:00'da İtalya ile karşılaşacak.



