AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
001 05 18
KALDI

Hakan Çalhanoğlu: "Bonucci ile telefonda görüştüm"

A Milli Takımımızın Milan'da oynayan yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu: 'Bonucci ile telefonda görüştüm'
A Milli Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İtalya'da oynayacak olmasının anlamına değinen Çalhanoğlu, "Benim için çok özel bir maç olacak. İtalya'da oynuyorum ve İtalya'da maç yapmanın anlamı benim için ve İtalya'da oynayan Türk takım arkadaşlarım için başka." ifadelerini kullandı.

"BİZİ GERÇEKTEN CİDDİYE ALIYORLAR"

İtalya Milli Takımı'ndan Bonucci ile görüştüğünü de kaydeden yıldız oyuncu, "Bonucci ile telefonda görüştüm, çok eğlenceli bir görüşme oldu. Bizim takımımızı, bizim oyuncularımızı çok iyi biliyorlar. Bizi gerçekten ciddiye alıyorlar." dedi.

A Milli Takımımız, 11 Haziran günü 22:00'da İtalya ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Hakan Çalhanoğlu: "Bonucci ile telefonda görüştüm"
TRT Spor'da yaz programı
Servet Yardımcı'dan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'ya ziyaret
Mancini'den sürpriz hamle! Mektup yazdı...
ÖZEL | Rıza Çalımbay, EURO 2020: "Türkiye, ilk 4'e kalabilir"
Açılış maçı öncesi Roma'da son hazırlıklar
İtalyan medyası, Türkiye'den çekiniyor!
Azerbaycan, EURO 2020 maçlarına hazır
Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak
Bizim Çocuklar İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play