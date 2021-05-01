Hakan Çalhanoğlu attı, Milan rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Benevento'yu konuk etti.



San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle ev sahibi ekip öne geçerken ilk yarı da 1-0 Milan üstünlüğü ile sonuçlandı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan, 60. dakikada Theo Hernandez ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca Milan sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Milan 69 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Benevento ise 31 puanda kaldı.



