Hakan Çalhanoğlu attı, Milan rahat kazandı

Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Benevento'yu 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu attı, Milan rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 23:44
İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Benevento'yu konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle ev sahibi ekip öne geçerken ilk yarı da 1-0 Milan üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan, 60. dakikada Theo Hernandez ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca Milan sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan 69 puana yükselerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Benevento ise 31 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.