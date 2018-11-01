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Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan 90'da güldü

İtalya Serie A'da 10. hafta maçında Milan, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Milan 90'da güldü
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01 Kasım 2018 00:23
İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Milan ile Genoa karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4. dakikasında Suso ile öne geçen Milan'da golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu.

İlk devreden başka gol sesi çıkmadı ve Milan, Genoa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Genoa, 56. dakikada Alessio Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle skora eşitlik getirdi.

Son sözü 90. dakikada Ramognali söyledi ve Milan, Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Samu Castillejo'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 18'e yükseltti. Genoa ise 14 puanda kaldı.

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