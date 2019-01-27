Hakan Çalhanoğlu: 'Artık gol atmak istiyorum'

Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan, bu sezon gol atma konusunda şanssızlık yaşadığını vurguladı.Henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu, "Sezonun ilk Serie A golümü atmak istiyorum. Çok deniyorum ama yeterince şanslı değilim" dedi.Çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Pes etmemeliyim. Çalışmaya devam etmek zorundayım. Denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Milan'da bu sezon 19 Seri A maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.