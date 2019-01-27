Hakan Çalhanoğlu: 'Artık gol atmak istiyorum'

Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol atma konusunda şanssızlık yaşadığını vurguladı.
"YETERİNCE ŞANSLI DEĞİLİM"
Henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu, "Sezonun ilk Serie A golümü atmak istiyorum. Çok deniyorum ama yeterince şanslı değilim" dedi.
"DENEMEYE DEVAM"
Çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Pes etmemeliyim. Çalışmaya devam etmek zorundayım. Denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Milan'da bu sezon 19 Seri A maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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"YETERİNCE ŞANSLI DEĞİLİM"
Henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu, "Sezonun ilk Serie A golümü atmak istiyorum. Çok deniyorum ama yeterince şanslı değilim" dedi.
"DENEMEYE DEVAM"
Çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Pes etmemeliyim. Çalışmaya devam etmek zorundayım. Denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Milan'da bu sezon 19 Seri A maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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