Hakan Çalhanoğlu: "Aklımızda 6-1 var!"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşılaşmasının ardından duygularını anlattı.

Hakan Çalhanoğlu: 'Aklımızda 6-1 var!'
Çekya karşılaşmasının kahramanlarından kaptan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarına, "Yarın gol atacağım" dediğini anlatan Hakan Çalhanoğlu, "Hissettiğimi paylaştım. Ve öyle oldu. Tabii ki mutluyum. Daha çok turu geçtiğimiz için mutluyum. Zor anlar yaşadık. Hatalarımız oldu. Bir adam eksikti ona rağmen daha da iyi oynayabilirdik. Buna rağmen turu geçtik. Bizim zaten dışarıdan gelen eleştiriler değil, saha içerisinde takımın hali önemli. İlk hedefimizi başardık. Burada grupları geçmekti. Şimdi aklımızda Avusturya'da aldığımız 6-1'lik yenilgi var." dedi.

Golünü de anlatan Hakan, "Topun altına girmeye çalıştım. Ayak içi vursaydım belki olmayabilirdi" diye konuştu.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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