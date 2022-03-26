Hakan Çalhanoğlu: '3'lü savunmadan çok memnunum'

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi A Spor'a konuştu.



Oynadıkları 3'lü sistemden memnun olduğunu belirten milli yıldız, "Gönül isterdi ki Dünya Kupası'na gidelim ama maalesef başaramadık. Portekiz gibi iyi bir takımla oynadık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama ikinci yarı gösterdiğimiz performans bir reaksiyondu, güzel oynadık ve iyi girdik oyuna. Şans da bulduk ama değerlendiremedik. Artık bugünden itibaren 2024'e odaklanacağız. Gelişmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Maçta ilk defa 3'lü savunmayla oynadık. Açıkçası bu sistemden çok memnunum. Şimdi herkes 3'lü defans oynuyor neden biz oynamayalım? Bizim de bu sistemi oynayabilecek yeterli oyuncularımız var." dedi.



Burak Yılmaz'ın milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili de konuşan hakan Çalhanoğlu, "Burak abiyle yıllardır milli takım formasını giyiyorum. 2013'ten beri buradayım. Burak Yılmaz'ı çok severim. Onun üzüntüsünü kimse anlayamaz. Maçtan sonra çok üzgündü. O sorumluluğu aldı. Hiç kolay bir şey değil. Golü atsaydı iyi olurdu ama olmadı. Ben de kaçırabilirdim. Daha önce 17 penaltının hepsini atmıştı ama bunu kaçırdı. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Sağlık olsun o yıllardır bu formayı terletiyor. Biz her zaman sahip çıktı, sevdi ve saydı. Bu yüzden Burak abiye çok teşekkür ediyoruz. Bizden ayrıldığı için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Milli oyuncu son olarak, "Finalde hedefimiz İtalya ile karşılaşmaktı ama maalesef olmadı. Benim takım arkadaşlarım aradı onlar da çok üzgün. Onlar için daha da zor olduğunu düşünüyorum çünkü Makedonya'ya karşı oynadılar. Biz bugünden itibaren başlayacağız. Konya'da çok anılarımız var. Fransa, Hollanda ve İzlanda maçları gibi... Buranın atmosferi hep güzel oldu." diyerek sözlerini noktaladı.





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