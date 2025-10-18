Hakan Bilal Kutlualp: 'Bunları açıklayın!'

Fenerbahçe'de son seçimde başkan adaylığını açıklayan ancak sonra çekilme kararı alan Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
"SADETTİN BEY DE İYİ İŞLER YAPACAK"
Hakan Bilal Kutlualp konuşmasına "Sadettin Saran ve ekibini tebrik ediyorum. Hepimiz yanında olmalıyız. Mesele Fenerbahçe'nin meselesi. Yapı falan bunları çok konuştuk, bunlar bitmedi. 'Sadettin Bey az farkla kazanıldı' denildi ama Aziz Bey de bir oy farkla kazandı ve Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Sadettin Bey de iyi işler yapacaktır." diyerek başladı.
"İNSANLAR YETKİ DETAYLARINI BİLSİN"
25 Ekim'de yönetime izin verilmesi için yapılacak genel kurul hakkında konuşan Hakan Bilal Kutlualp "Beşiktaş böyle bir yetki alırken, bir maddeyi onaylamamış. Petrol şirketi için bir şirketi beğenmemişler ve onaylamamışlar. Galatasaray'da da gelen paranın nasıl kullanılacağına kadar anlatılmış. Siz de biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde anlatın lütfen." dedi.
"LÜTFEN BUNLARI AÇIKLAYIN!"
Borç durumu hakkında açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Erol Bilecik Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söylemiş ve mali bağımsızlık kazanılacağını söylemişti. Hisse olarak %4.8 satıldı ve Bankalar Birliği'nden çıkış için kullanılacağını söyledi ama çıkamadık! Sonra 'Çıkmamıza ramak kaldı' denildi ama daha sonra Hamdi Bey, Kasım ayında çıkılacağını söyledi. Neden çıkamadığımızı size sormak istiyorum. Sadettin Bey'i çok iyi takip ediyorum, 'Seçimden dolayı harcamalarda sıkıntı olmuş' dediniz. Bunları lütfen bize açıklayın." ifadelerini kullandı.
"KALECİNİN AYLIK MAAŞI..."
Takımın maaş bütçesi ile ilgili açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bugüne kadar görülmemiş rakam! Bir kaleci, aylık 1,1 Milyon € maaşı var! Bunlar sürdürebilir şeyler değil. Gelirleriniz artmazsa, sürdürülemez. Gelir yoksa, mecbur gayrimenkul satacağız!
Yapılması gereken şeylerden biri, bu duruma düşmemek için popüler işler yapmamak lazım! Jose Mourinho için seçim kazası denildi, seçim kazanmak için bunları yapmayacağız." şeklinde konuştu.
"ATATÜRK RESMİ ASTIRMIŞ"
Hakan Bilal Kutlualp son olarak "Geçen gün kulübe gittim, benim oğlan da gençlik kulübüne gitmişti. Uzun sürer dediler, orada bekledim. Sağ olsun Şekip başkan ağırladı bizi. 'Yeni başkanın resmini neden asmadınız?' diye sordum. Yeni başkan 'Sadece Atatürk'ün resmi asılsın, tek değişmeyecek o' demiş.. Bunun için teşekkür ediyorum." dedi.
