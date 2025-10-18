18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
0-015'
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
0-145'
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
1-245'
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
0-145'
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
0-016'
18 Ekim
QPR-Millwall
0-014'
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-056'
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-054'
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-014'
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ekim 2025 14:40 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 14:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Bilal Kutlualp: 'Bunları açıklayın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de son seçimde başkan adaylığını açıklayan ancak sonra çekilme kararı alan Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"SADETTİN BEY DE İYİ İŞLER YAPACAK"

Hakan Bilal Kutlualp konuşmasına "Sadettin Saran ve ekibini tebrik ediyorum. Hepimiz yanında olmalıyız. Mesele Fenerbahçe'nin meselesi. Yapı falan bunları çok konuştuk, bunlar bitmedi. 'Sadettin Bey az farkla kazanıldı' denildi ama Aziz Bey de bir oy farkla kazandı ve Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Sadettin Bey de iyi işler yapacaktır." diyerek başladı.

"İNSANLAR YETKİ DETAYLARINI BİLSİN"

25 Ekim'de yönetime izin verilmesi için yapılacak genel kurul hakkında konuşan Hakan Bilal Kutlualp "Beşiktaş böyle bir yetki alırken, bir maddeyi onaylamamış. Petrol şirketi için bir şirketi beğenmemişler ve onaylamamışlar. Galatasaray'da da gelen paranın nasıl kullanılacağına kadar anlatılmış. Siz de biz sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde anlatın lütfen." dedi.

"LÜTFEN BUNLARI AÇIKLAYIN!"

Borç durumu hakkında açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Erol Bilecik Bankalar Birliği'nden çıkılacağını söylemiş ve mali bağımsızlık kazanılacağını söylemişti. Hisse olarak %4.8 satıldı ve Bankalar Birliği'nden çıkış için kullanılacağını söyledi ama çıkamadık! Sonra 'Çıkmamıza ramak kaldı' denildi ama daha sonra Hamdi Bey, Kasım ayında çıkılacağını söyledi. Neden çıkamadığımızı size sormak istiyorum. Sadettin Bey'i çok iyi takip ediyorum, 'Seçimden dolayı harcamalarda sıkıntı olmuş' dediniz. Bunları lütfen bize açıklayın." ifadelerini kullandı.

"KALECİNİN AYLIK MAAŞI..."

Takımın maaş bütçesi ile ilgili açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bugüne kadar görülmemiş rakam! Bir kaleci, aylık 1,1 Milyon € maaşı var! Bunlar sürdürebilir şeyler değil. Gelirleriniz artmazsa, sürdürülemez. Gelir yoksa, mecbur gayrimenkul satacağız!

Yapılması gereken şeylerden biri, bu duruma düşmemek için popüler işler yapmamak lazım! Jose Mourinho için seçim kazası denildi, seçim kazanmak için bunları yapmayacağız." şeklinde konuştu.

"ATATÜRK RESMİ ASTIRMIŞ"

Hakan Bilal Kutlualp son olarak "Geçen gün kulübe gittim, benim oğlan da gençlik kulübüne gitmişti. Uzun sürer dediler, orada bekledim. Sağ olsun Şekip başkan ağırladı bizi. 'Yeni başkanın resmini neden asmadınız?' diye sordum. Yeni başkan 'Sadece Atatürk'ün resmi asılsın, tek değişmeyecek o' demiş.. Bunun için teşekkür ediyorum." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 13 9 12
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Kocaelispor 9 1 3 5 5 12 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.