Hakan attı; Inter, Verona'yı farka boğdu

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 6-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan attı; Inter, Verona'yı farka boğdu
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03 Mayıs 2023 23:54
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Marco Zaffaroni'nin ekibi Hellas Verona ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Inter 6-0 kazanırken, goller; 31. dakikada Adolfo Gaich'in kendi kalesine yaptığı vuruş, 36. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 37 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko, 55 ve 90+2'de ise Lautaro Martinez'den geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden attığı gol ile dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Inter 60 puana ulaşırken, Hellas Verona 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter zorlu maçta Roma'ya konuk olurken, Hellas Verona deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

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