Hakan Arslan maça Filistin bayrağı ile çıktı

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Hakan Arslan, Kasımpaşa maçında Filistin bayrağı ile çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Arslan maça Filistin bayrağı ile çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 15:12
İsrail'in Filistin'de masumları öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Filistin'de ölenler için her maça Gazze için pankartla çıkılıp, saygı duruşununda bulunulurken, futbolcular da yaşananları sessiz.

Sivassporlu Hakan Arslan, Kasımpaşa maçı öncesi yedek kulübesinde Filistin bayrağı açtı.

Öte yandan Kasımpaşalı bir taraftarın, deplasman tribününde maçı tek başına takip etmesi dikkati çekti.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery