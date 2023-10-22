İsrail'in Filistin'de masumları öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Filistin'de ölenler için her maça Gazze için pankartla çıkılıp, saygı duruşununda bulunulurken, futbolcular da yaşananları sessiz.Sivassporlu Hakan Arslan, Kasımpaşa maçı öncesi yedek kulübesinde Filistin bayrağı açtı.Öte yandan Kasımpaşalı bir taraftarın, deplasman tribününde maçı tek başına takip etmesi dikkati çekti.