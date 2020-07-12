Hakan Arslan: 'Fenerbahçe maçını final olarak gördük!'

Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da orta saha oyuncusu Hakan Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe maçını final olarak gördüklerini dile getiren Arslan, "Pandemi sürecinden sonra sahalara dönmek için sabırsızlanıyordum, bugüne nasip oldu. Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmaması ile beraber biz de Şampiyonlar Ligi'ni kovalamak istiyoruz. Fenerbahçe maçını final maçı olarak gördük ve kazanmak istiyorduk, kazandık. Çok iyi motive olduk. Takım arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.



