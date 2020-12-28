Hakan Arslan, devre arasında kırmızı kart gördü!

Beşiktaş - Sivasspor maçında ilk yarının son düdüğünün ardından kırmızı kart çıktı.
Sivasspor'da Hakan Arslan, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasına giderken telefondan siyah-beyazlı takımın attığı gol öncesinde taç kararı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu ve maçın hakemi Arda Kardeşler üst üste 2 sarı kart göstererek Hakan Arslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Bunun üzerine Hakan Arslan'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü, tecrübeli oyuncu telefonu yere fırlattı ve etrafı tekmeledi.
Pozisyonu yorumlayan Önder Özen, "Hakan Arslan'a o telefonu kim verdiyse, kırmızı kartın sebebi o kişidir. Bakın, haklı da olabilir ama oyuncuya yazık ettiniz. Nabız yüksek. O telefonu kim verdiyse, oyuncuya yazık ettiniz." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'da Hakan Arslan, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasına giderken telefondan siyah-beyazlı takımın attığı gol öncesinde taç kararı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu ve maçın hakemi Arda Kardeşler üst üste 2 sarı kart göstererek Hakan Arslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Bunun üzerine Hakan Arslan'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü, tecrübeli oyuncu telefonu yere fırlattı ve etrafı tekmeledi.
Pozisyonu yorumlayan Önder Özen, "Hakan Arslan'a o telefonu kim verdiyse, kırmızı kartın sebebi o kişidir. Bakın, haklı da olabilir ama oyuncuya yazık ettiniz. Nabız yüksek. O telefonu kim verdiyse, oyuncuya yazık ettiniz." ifadelerini kullandı.