Hakan Arslan, devre arasında kırmızı kart gördü!

Beşiktaş - Sivasspor maçında ilk yarının son düdüğünün ardından kırmızı kart çıktı.Sivasspor'da Hakan Arslan, Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasına giderken telefondan siyah-beyazlı takımın attığı gol öncesinde taç kararı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu ve maçın hakemi Arda Kardeşler üst üste 2 sarı kart göstererek Hakan Arslan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Bunun üzerine Hakan Arslan'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü, tecrübeli oyuncu telefonu yere fırlattı ve etrafı tekmeledi.Pozisyonu yorumlayan Önder Özen, "Hakan Arslan'a o telefonu kim verdiyse, kırmızı kartın sebebi o kişidir. Bakın, haklı da olabilir ama oyuncuya yazık ettiniz. Nabız yüksek. O telefonu kim verdiyse, oyuncuya yazık ettiniz." ifadelerini kullandı.