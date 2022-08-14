"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTIK"

"İYİ BİR STOPER TRANSFERİ ŞART"

"CENK TOSUN RUHUNU KOYSA YETER"

"ISMAEL EGOLU DEĞİL, HATADAN DÖNDÜ"

"ALTYAPIDA DEVAMLILIK ŞART"

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

"FORMALARIN FİYATLARI DAHA DÜŞÜK OLMALI"

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Hakan Aksoy, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili olarakdeğerlendirmelerde bulundu., Valerien Ismael'in geleceği, transfer ve birçok konunda mesajlar verdi. İşte Hakan Aksoy'un açıklamaları...Bence nokta atışı transferler yaptık. Bence takım daha iyi. Bu her şeyden önemli. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. İnsanlar, bireysel olarak bakıyor ama futbol bir takım oyunu. İyi bir takım olacağız ve başaracağız. Takım oynamaya çalışıyor. Yapılacak 1-2 takviyelerle daha da iyi olacağız.6-8 numarada Salih oynayabilir ama 10 numarada oynayabilecek bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ta daha önce Mohamed Elneny vardı. O tarz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Josef gelirse ve önünde Salih oynarsa farklı olabilir. Salih'i daha dirençli ve hazırlıklı gördüm. Tam yerinde oynarsa daha iyi olabilir. Bir de stoper transferi şart. 1-2 maçlık analiz doğru olmayabilir ama topu dağıtacak bir stoper orta alanı da rahatlatacaktır.Beşiktaş'ın forvet hattı çok değerli. Weghorst fiziksel olarak iyi. Muleka topa agresif. Cenk aynı şekilde. O ruhunu koysa yeter. Toplar bu futbolculara gelirse iyi olacak. Muleka'nın da başarılı olacağı fikrindeyim. Rachid Ghezzal 10 numara da oynar ama nerede başarılı olacaksa orada oynaması gerek. İyi başlayan takım sonradan düşüşe geçiyor. Beşiktaş'tan her zaman umudumuz var.Bir insanın öncelikle koltuğu yakışması gerek. Ismael o koltuğa yakışıyor. Valerien Ismael, bence dörtlü savunma oynatarak doğruyu gördü. Egolu bir insan değil. Yanlışta ısrar etse ego diyebiliriz. Ama olmadığını görüyor ve düzeltmeye çalışıyorsa daha farklı bir durum var demektir. Ben başarılı olacağına inanıyorum. 1-2 maçlık yorumlarla, hazırlık maçlarını baz alarak acımasızca eleştirmemek gerek. Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu takım bir de geçen sezonki takım. İlk 5'e zor gireriz demiştim. Sakatlığa alternatif yok. Ama o takım şampiyon oldu. Sonraki sezon ise çok daha farklı. Uzak ara şampiyon olur denildi ama öyle olmadı.Bir program düzenlemiştik. 23 tane genç oyuncumuz vardı. Sergen Yalçın'a da 'Bu gençleri kullan' mesajı vermiştik. Rıdvan Yılmaz'ı çok severim. Emirhan'ın da çok iyi yere geleceğine inanıyordum, Torino'ya gitti. Ben Rıdvan'ın yerine de alttan birilerinin gelmesini isterim. İşte oyuncu yetiştirebilirseniz mali açıdan da rahatlarsınız. Altyapısı Beşiktaş'ın gayet iyi gidiyor. Öz kaynak düzenine inanıyorum. Devamlı olması gerek. Emirhan'ı 3 maç önce sorsak camiadan kaç kişi hatırlar? Netice Beşiktaş'ın kasasına para girdi. 3 milyon euro verip sırtımızda taşıdığımız insanlar var. İnşallah devamlılığı gelir. Beşiktaş, menajerlik anlaşmalarına da dikkat etmeli.Beşiktaş, 'büyük bir taş'tır. Sezon başlarında ben Beşiktaş'ın nefesini hissettiğimde hep şampiyon olduk. Bu yıl iyi hislerim var. Birlik ve beraberlik var takımda. Bunu sezon sonuna kadar yaymak gerek. Camianın dağılmaması gerek. Camiamız sabırlı olmalı. Bu takım şampiyon olacak.Forma fiyatları 600 liraya çıkınca, 100 liralık korsan forma satanları ihya etmiş oluruz. 600 lira çok ucuz bir rakam değil. Beşiktaşlılar olarak katkı sağlamak için alırız. Formalarımızı aldık. Fakat; daha çok satması için de indirim gerekiyor. Beşiktaş halkın takımıysa halka uygun bir fiyat belirlemek gerekiyor.