Hakan Akkaya'dan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda madalya

Milli eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda flöre A kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Akkaya'dan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda madalya
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07 Kasım 2024 21:39
İtalya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu ilk olarak tablo-16'da Taylandlı Kitsada Pardee'yi 15-3, çeyrek finalde Alman Julius Haupt'u 15-12 ve yarı finalde İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-12 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Ukraynalı Andrii Demchuk karşısında 15-8'lik üstünlükle maçı tamamlayan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

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