Hakan Akkaya'dan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda madalya

İtalya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde altın madalya kazandı.
Ay-yıldızlı sporcu ilk olarak tablo-16'da Taylandlı Kitsada Pardee'yi 15-3, çeyrek finalde Alman Julius Haupt'u 15-12 ve yarı finalde İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-12 yenerek finale yükseldi.
Final müsabakasında Ukraynalı Andrii Demchuk karşısında 15-8'lik üstünlükle maçı tamamlayan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.
Ay-yıldızlı sporcu ilk olarak tablo-16'da Taylandlı Kitsada Pardee'yi 15-3, çeyrek finalde Alman Julius Haupt'u 15-12 ve yarı finalde İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-12 yenerek finale yükseldi.
Final müsabakasında Ukraynalı Andrii Demchuk karşısında 15-8'lik üstünlükle maçı tamamlayan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.