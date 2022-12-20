Haji Wright için Trabzonspor açıklaması!

Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra transferde gözde isimler arasına giren Haji Wright ile ilgili olarak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den flaş bir açıklama geldi.



Yerel gazete Toros'a açıklamalarda bulunan Çetin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Nuri Şahin'in liderliğini yaptığı teknik heyetin raporuyla Haji Wright'ın gönderilmek istendiğini, ancak buna kendisinin engel olduğunu açıkladı.



"GEÇEN SEZON GÖNDERİLMESİ DÜŞÜNÜLDÜ



Geçen sezonun ilk yarısında 4 gol atan ve ikinci devrede bu sayıyı 14'e çıkaran Haji Wright ile ilgili o dönem yaşananları anlatan Çetin, "Devre arasında Haji Wright'ın gönderilmesi bile düşünüldü.



Ben şahsen kendi inisiyatifimi kullanarak Haji Wright'ın kalması gerektiğini söyledim teknik ekibe.



Bu yönde baskı da yaptım ve devre arasında takımda kaldı" diye konuştu.



"TRABZONSPOR'DAN DAHA YÜKSEK TEKLİF ALDI"



Haji Wright'ın geçen sezon satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ve daha sonra daha yüksek bonservis bedeliyle transfer edilmesi gerekçesini de anlatan Çetin, "Haji Wright, nisan ayında daha yeni yeni performans göstermeye başlamıştı.



Ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve opsiyon süresi doldu. O dönemde böyle bir riski alamazdık. Hem maddi anlamda nisan ayında bizim öyle bir paramız da yoktu.



Gerek Trabzonspor'dan gerek başka takımlardan daha yüksek teklifler olmasına rağmen kendi bireysel gelişimine inandığı Antalyaspor'da devam etme kararı aldı" dedi.



"İSTENEN RAKAM 10 MİLYON EURO"



Başkan Aziz Çetin, "Birisi sorsa söyleyeceğim fiyat 10 milyon Euro. Şu an resmi bir teklif yok, ancak ilgilenen kulüplerin olduğunu biliyorum. Menajeri aracılığı ile bu bilgiler geliyor" dedi.



Haji Wright bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giydi. 24 yaşındaki golcü, 9 gol ve 1 asist kaydetti.



2022 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı ile 4 maça çıkan Wright, 1 gol attı.



1.93 boyundaki santrforun Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Haji Wright'ın güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.





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