Haji Wright için Antalyaspor'a dev teklif

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright için yeni bir gelişme yaşandı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, ABD'li forvet Haji Wright için Antalyaspor'a 8+2 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu.



GİTMEK İSTEMEDİ



Haberde; Lokomotiv Moskova'nın yaptığı yüksek teklife rağmen Wright'ın Rusya'da forma giymek istemediği ve bu sebeple transferin askıya alındığı ifade edildi.



24 yaşındaki Haji Wright, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 resmi maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağladı.





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