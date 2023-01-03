Haji Wright: "Daha net pozisyonlar bulmuştuk"

Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji, Wright, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Haji Wright: 'Daha net pozisyonlar bulmuştuk'
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03 Ocak 2023 22:51
Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Wright, "Mücadele verdik ama puansız ayrıldık. Çok üzüntülüyüz. Hayal kırıklığı içindeyiz. Ligin tepesindeki bir takıma karşı iyi oynadık, şans vermedik, daha net pozisyonlar yakaladık. Böyle kaybetmek bizi üzdü." dedi.

Wright, karşılaşmada takımının tek golünü kaydetmişti.
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