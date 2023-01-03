Haji Wright: 'Daha net pozisyonlar bulmuştuk'

Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Wright, "Mücadele verdik ama puansız ayrıldık. Çok üzüntülüyüz. Hayal kırıklığı içindeyiz. Ligin tepesindeki bir takıma karşı iyi oynadık, şans vermedik, daha net pozisyonlar yakaladık. Böyle kaybetmek bizi üzdü." dedi.



Wright, karşılaşmada takımının tek golünü kaydetmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ