Hajduk, Renova'yı tek golle geçti! Neftçi - Galatasaray maçı bekleniyor...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Makedon temsilcisi Renova, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk etti.
Ecolog Arena'da oynanan mücadele, Hajduk'un 1-'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.
Bu sonuçla bir üst tura çıkan Hajduk Split, Neftçi Bakü - Galatasaray karşılaşmasının galibiyle oynamaya hak kazandı.
Ecolog Arena'da oynanan mücadele, Hajduk'un 1-'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.
Bu sonuçla bir üst tura çıkan Hajduk Split, Neftçi Bakü - Galatasaray karşılaşmasının galibiyle oynamaya hak kazandı.