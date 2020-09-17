Hajduk, Renova'yı tek golle geçti! Galatasaray ile eşleşti...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Hajduk Split, Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Hajduk, Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com
Hajduk, Renova'yı tek golle geçti! Galatasaray ile eşleşti...
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17 Eylül 2020 18:25
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Makedon temsilcisi Renova, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk etti.

Ecolog Arena'da oynanan mücadele, Hajduk'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.

Bu sonuçla bir üst tura çıkan Hajduk Split, Neftçi Bakü'yü 3-1'le eleyen Galatasaray ile karşılaşacak.



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