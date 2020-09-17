Hajduk, Renova'yı tek golle geçti! Galatasaray ile eşleşti...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Makedon temsilcisi Renova, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk etti.
Ecolog Arena'da oynanan mücadele, Hajduk'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.
Bu sonuçla bir üst tura çıkan Hajduk Split, Neftçi Bakü'yü 3-1'le eleyen Galatasaray ile karşılaşacak.
Ecolog Arena'da oynanan mücadele, Hajduk'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Mijo Caktas kaydetti.
Bu sonuçla bir üst tura çıkan Hajduk Split, Neftçi Bakü'yü 3-1'le eleyen Galatasaray ile karşılaşacak.