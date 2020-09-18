Hajduk cephesi ümitsiz: "Galatasaray çok zor"

Hajduk Split'in efsanelerinden Drazen Muzinic, Galatasaray eşleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Hajduk cephesi ümitsiz: 'Galatasaray çok zor'
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18 Eylül 2020 16:08
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split'in efsanelerinden Drazen Muzinic, eşleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muzinic Hajduk'un şansının çok düşük olduğunu belirtirken, "Galatasaray, çok daha güçlü bir rakip olacak. Tur geçme ihtimali çok çok düşük olacak. Ancak hiçbir zaman vazgeçmeden pozitif bir yaklaşım sergilenmeli ve çok iyi hazırlanılmalı. Galatasaray çok tecrübeli, ciddi yatırım yapan ve rakibine çok fazla boşluk vermeyen bir takım. Hajduk'un ise çok fazla uluslararası tecrübesi olan oyuncusu yok, bu yüzden zor olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Hajduk Split mücadelesi, 24 Eylül'de İstanbul'da oynanacak.



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