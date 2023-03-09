Hainer: "Bizden daha güçlüsü yok!"

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinden daha güçlü bir takım görmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hainer: 'Bizden daha güçlüsü yok!'
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09 Mart 2023 20:01
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Paris Saint-Germain karşılaşmasının ardından iddialı bir açıklamada bulundu.

Hainer, Paris Saint-Germain'i eledikleri karşılaşmanın ardından, "Her şeyi sadece parayla yapamayacağınızı görebilirsiniz" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kendilerinden daha güçlü bir takım olmadığını belirten Alman devinin başkanı, "Şampiyonlar Ligi'nde bizden daha güçlü bir takım göremiyorum." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Paris Saint-Germain ile eşleşmiş ve 1-0 ile 2-0'lık skorların ardından adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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