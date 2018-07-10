Hailey Baldwin kimdir kaç yaşındadır? Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı

Hailey Baldwin kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Justin Bieber ile nişanlanan Hailey Baldwin hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

10 Temmuz 2018 02:21
Hailey Baldwin kimdir kaç yaşındadır? Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı
Hailey Baldwin hakkında tüm bilgiler burada! Daha modellik yapan ve Justin Bieber ile nişanlanmasıyla tekrar gündeme gelen Hailey Baldwin bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Hailey Baldwin ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
HAİLEY BALDWİN KİMDİR?
Model kimliğiyle tanınan ve pek çok ünlü markanın tanıtımında yer alan Hailey Baldwin, 22 Kasım 1996 tarihinde dünyaya geldi. Çocukken, evde eğitim gören ve daha sonra Doğu Hristiyan Okulları Derneği'ne katılan ünlü model, klasik bale eğitimi aldı. Mankenlik kariyerinin ilk projelerinde popüler dergilerde görünmeye başlayan Hailey Baldwin, Aralık 2014'te LOVE dergisi için fotoğraf verdi. Ocak 2015'te Amerikan Vogue dergisinde kapak kızı olan Hailey Baldwin, nisan ayında Lucky Blue Smith ile birlikte Jalouse Dergisi için fotoğraf çekimine katıldı.

2009'da, Saturday Night Live adlı şovda yer alan ve ayrıca, Milan, İtalya'da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 2015 yılında TV sunucusu olarak çalışan Hailey Baldwin, iki popüler müzik videosunda da yer aldı. 2011 yılında popüler Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'un On My Mind şarkısının müzik videosunda ve daha sonra 2016 yılında Fransız model ve şarkıcı Baptiste Giabiconi'nin bir müzik videosunda rol aldı. Videonun adı Love To Love You Baby idi.



JUSTIN BIEBER NİŞANLANDI MI?

Milyonları peşinden sürükleyen dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, birliktelikleri sekteye uğrayan ancak sonra barıştığı sevgilisi Hailey Baldwin ile nişanlandı.

6 yıllık sevgilisi ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkisine son şansı veren Justin Bieber, model sevgilisi Hailey Baldwin'le nişanlandığı iddiaları gündeme geldi.

ABD basınında çıkan haberlere göre; dünyaca ünlü popçu Justin Bieber, geride bıraktığımız cumartesi akşamı model sevgilisi Hailey Baldwin'le nişanlandı.

24 yaşındaki ünlü popçunun, 21 yaşındaki nişanlısına son derece çarpıcı bir nişan yüzüğü taktığı sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta dikkat çekiyor.

Gözlerden uzakta gerçekleşen nişandan bir gün sonra Hailey'in oyuncu babası Stephen Baldwin, sosyal medya hesabından kızını ve Bieber'ı tebrik eden bir mesaj yazdı. İkiliye yakın isimlerin de benzer mesajları iddiaların doğrular nitelikte olduğu söylendi.

 

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