Hagi'nin oğlu Ianis, Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a transfer oldu

Eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, İskoçya Ligi ekibi Glasgow Rangers'a kiralık olarak dahil oldu.

Haber; AA
Hagi'nin oğlu Ianis, Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a transfer oldu
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31 Ocak 2020 17:38
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, sezon başında transfer olduğu Genk'te 19 maçta 3 kez ağları sarstı.

Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, ligde maç eksiğiyle Celtic'in 5 puan arkasında 2. sırada bulunuyor.

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