Hagili Rangers, Leverkusen'e mağlup

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçında Leverkusen, Rangers'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hagili Rangers, Leverkusen'e mağlup
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13 Mart 2020 01:09
UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Bugün oynanması planlanan Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2
Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3
Olympiakos-Wolverhampton: 1-1

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