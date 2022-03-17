Hagi ve Popescu, dev maç için geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş maçını, kulüp efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da yerinde seyredecek. Galatasaray, efsanelerini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ağırlayacak.



Nef'in özel davetlisi olarak İstanbul'a gelen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini, birlikte takip edecek.

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