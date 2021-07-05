Hagi ve Popescu'dan, Burak Elmas'a ziyaret

Galatasaray'ın efsaneleri Hagi ve Popescu, başkan Burak Elmas'a ziyarette bulundu.

Haber; AA
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Hagi ve Popescu'dan, Burak Elmas'a ziyaret
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05 Temmuz 2021 20:17
Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.


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