Hagi ve Popescu, Barcelona maçını izledi

Galatasaray'ın iki efsane ismi Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Barcelona maçını tribünden izledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Hagi ve Popescu, Barcelona maçını izledi
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17 Mart 2022 21:07
Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi.

Sarı-kırmızılı takımda büyük başarılara imza atan ve kariyerlerinin bir döneminde Barcelona forması da giyen Hagi ile Popescu, Nef'in davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da müsabakayı tribünden takip etti.

 

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