Hagi ve Popescu, Barcelona maçını izledi

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi.



Sarı-kırmızılı takımda büyük başarılara imza atan ve kariyerlerinin bir döneminde Barcelona forması da giyen Hagi ile Popescu, Nef'in davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da müsabakayı tribünden takip etti.









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