Hagi: 'Sali'nin değeri 1 milyondan fazla!'

Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ın Enes Sali'yi transfer etmek istediği yönünde Romanya basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde; Beşiktaş'ın 15 yaşındaki Türk asıllı Rumen süper yetenek Enes Sali için 500 bin euro önerdiği, Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'nın ise 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzden istediği yazılmıştı.



Hagi, bu haberlerle ilgili görüşü sorulmasına üzerine, "Bu haberleri okudum. Tamamen saçmalık! Haberler bence çok komikti. Burada bu haberlere son vermek istiyorum. Ben de şaşırdım aslında. Bu haberi ilk kimin uydurduğunu öğrenmek istiyorum." cevabını verdi.



"SALİ'NİN DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA"



Rumen futbol adamı, "Birisi bizden Sali'yi isteyebilir, çok doğal ama bedeli 1 milyondan fazla olmalı. Sali benim oyuncum, umarım mümkün mertebe benim oyuncum olarak kalır. Sali'yi kimin takip ettiğini bilmiyorum ama gördüğüm ve okuduğum haberler doğru değil." diyerek sözlerini sürdürdü.



"BEŞİKTAŞ ZENGİN BİR KULÜP"



"Burada bir çocuktan bahsediyoruz." diyen Hagi, "Bunu anne babası da okuyor. Bence Sali'nin değeri yazılan 1 milyon euro'dan çok daha fazla. Türk kulüpleri, Rumen kulüplerine göre çok daha zengin ve Beşiktaş da Türkiye'nin en zengin kulüplerinden biri." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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