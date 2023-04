Galatasaray'ın iki efsane ismi Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, 2 Haziran'da depremzedeler için hazırlık maçında sahaya çıkacak.



Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında tüm dünya tek yürek olmuş ve afetzedeler için yardımlar düzenlenmişti. Yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmayan Galatasaray'ın efsane isimleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da bir yardım maçı düzenleneceğini açıklamıştı. Rumen futbol adamları bu yardım maçının 2 Haziran'da Cluj Arena'da oynanacağını açıkladı. Bu maçtan elde edilecek tüm gelirler depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.



"İLHAM OLSUN!"



Konuyla ilgili konuşan Popescu, yaptığı açıklamada şunları söyledi...



"Beni derinden etkileyen yıkıcı depremin ardından hem Romanya hem de Galatasaray formalarını tekrar giymek ve eski meslektaşlarımla birlikte Türkiye'nin yeniden inşa çabalarına katkıda bulunmak büyük bir mutluluk. Şahsen Biz Altın Nesil'in mensuplarının futbola karşı her zaman beslediğimiz tutku tüm kariyerimizde görüldü ve bu tutku hala alevleniyor, yeni nesillere ilham olmasını diliyoruz."



Hagi ise; "Her zaman evimde gibi hissettiğim iki büyük takımın, Romanya ve Galatasaray'ın oyuncularıyla sahada olmak, futbol oynamak benim için her zaman bir zevktir." diye konuştu.









