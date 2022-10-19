Hagi hakkındaki çarpıcı gerçek

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi hakkında ülkesi Romanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.



Romanya'da bulunan Federal Antrenörlük Okulu'nun eski müdürü Mircea Radulescu, Hagi'nin futbolculuk döneminde pro-lisans kurslarına nasıl katılım gösterdiğini açıkladı.



Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde maçlardan sonra Romanya'ya gelip kurslara katıldığını söyleyen Radulescu, "Gica, pro-lisans kursları aldığı dönemde halen Türkiye'de futbol oynuyordu. Kurslar başlamadan önce onunla konuştum ve 'Nasıl yapacaksın Gica, ya pazar akşamı maçın olursa ve pazartesi günü teori dersi için burada olman gerekirse?' diye sordum. İronik bir şekilde yüzüme gülümsedi ancak bu gülümsemenin dahi ne anlama geldiğini bilmiyordum. Gülümsedikten sonra gözüme bakıp, 'Bu benim problemim Mircea' dedi." ifadelerini kullandı.



Hagi'nin ulaşımı nasıl halletiği konusunda oldukça meraklı olduğunu söyleyen Radulescu, "Gica'nın nasıl bir çözüm bulabileceğini merak ediyordum. Ne uçağı vardı ne de yüksek hızlı arabası. Ona bunu sorduğumda 'Özel uçaklar var, biliyorsun değil mi?' dedi. Her ders gününde sabah 9'da arkadaşları ile birlikte derse katıldı. Bu gerçekten beni çok etkilemişti ve daha o günlerde onun içindeki rekabetçi teknik direktörü görebiliyordum." diyerek sözlerini noktaladı.



Gheorghe Hagi, şu sıralarda sahibi olduğu Vitorul Constanta'nın teknik direktörlüğünü de üstleniyor.





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