'Hagi, Fenerbahçe'ye transfer izni vermedi'

Kısa bir süre önce Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermediği ortaya çıkmıştı.Babası Hagi, Galatasaray'da oynarken İstanbul'da doğan Ianis'in bu yüzden Fenerbahçe ile görüşmeleri durdurduğu bildirilmişti.Hagi'nin bu sözlerini değerlendiren Rumenlerin eski yıldızlarından Lucian Sanmartean, Pro-TV'de yaptığı açıklamada; "Ianis'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda, belki de Gica Hagi, Galatasaray'da yarattığı büyünün taraftarların ruhlarından kaybolacağını düşünüyordur. Bu yüzden izin vermemiştir" dedi.