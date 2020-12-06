Hagi: "En düşük maaşı ben aldım"

Gheorghe Hagi, Viitorul'daki akademi projesine başlama süreci üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hagi: 'En düşük maaşı ben aldım'
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06 Aralık 2020 16:46
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Romanya'da altyapı girişimine başlama süreci ve oyuncu yetiştirmek için teknik direktör olarak yaptığı fedakarlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.

Rumen emekli futbolcu, kramponlarını astıktan sonra bile sahaya katkı vermeye devam etmek istediğini belirtti.

"BEN HEP EN SONDA GELİRİM"

Viitorul'daki teknik direktörlük döneminden bahseden Hagi; "Diğerlerinin paraya ihtiyacı vardı, ben en düşük maaşı alan kişiydim. Parayla ilgilenmiyordum, tek isteğim kulübü üst seviyede tutmaktı. Genç isimlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyoruz. Her zaman önce onların maaşı önemli, ben her zaman en sonda gelirim." dedi.

55 yaşındaki Hagi, 2014 Eylül ile 2020 Ağustos arasında Romanya Ligi ekibi Viitorul'un teknik direktörlüğünü yürüttü.



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