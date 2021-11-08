Hagi'den Galatasaray'a Romanya daveti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorghe Hagi, milli takımlar için verilen arada sarı-kırmızılı takımı Romanya'ya çağırdı.

Haber; Sabah
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Hagi'den Galatasaray'a Romanya daveti
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08 Kasım 2021 13:44
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorghe Hagi, milli takımlar için verilen arada sarı-kırmızılı takımı Romanya'ya davet etti.

Bir önceki milli takım arasında Galatasaray, Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık karşılaşması yapmış ve 3-1 yenilmişti.

Rumen teknik adam, rövanş mücadelesi için sarı-kırmızılı takıma davette bulundu.


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