Hagi'den Galatasaray'a Romanya daveti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorghe Hagi, milli takımlar için verilen arada sarı-kırmızılı takımı Romanya'ya davet etti.



Bir önceki milli takım arasında Galatasaray, Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık karşılaşması yapmış ve 3-1 yenilmişti.



Rumen teknik adam, rövanş mücadelesi için sarı-kırmızılı takıma davette bulundu.





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