57 yaşındaki Gheorghe Hagi'nin Romanya'da oynanan ve eski futbolcuların katıldığı bir sosyal yardım maçında çektiği şut, akıllara efsanevi Monaco golünü getirdi.
Hagi'den enfes vuruş!
57 yaşındaki Gheorghe Hagi'nin bir sosyal yardım maçında çektiği şut, akıllara efsanevi Monaco golünü getirdi.
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12 Haziran 2022 21:11
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