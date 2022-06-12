Hagi'den enfes vuruş!

57 yaşındaki Gheorghe Hagi'nin bir sosyal yardım maçında çektiği şut, akıllara efsanevi Monaco golünü getirdi.

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Hagi'den enfes vuruş!
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12 Haziran 2022 21:11
57 yaşındaki Gheorghe Hagi'nin Romanya'da oynanan ve eski futbolcuların katıldığı bir sosyal yardım maçında çektiği şut, akıllara efsanevi Monaco golünü getirdi.  
 
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