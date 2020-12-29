Hagi: 'Akademiyi Galatasaray zamanında düşündüm'

Gheorghe Hagi, Romanya'da başında olduğu Hagi Akademi ve kuruluş süreci üzerine açıklamalarda bulundu.



Hagi, çalışmalarına Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde başladığını açıkladı.



"NOTLAR ALARAK BAŞLADIM"



55 yaşındaki Rumen hoca açıklamasında; "Genç oyuncu sistemi var ancak fazla ciddiye alınmıyor. Lisans gereği olarak kulüplerin çocuklar için yetiştirme alanları olmalı ancak kimse önem vermiyor. Dışarıya gittim ve oyuncular yetiştirdim. Galatasaray'dayken notlar alarak çalışmaya başlamıştım. Hagi Akademi'yi uzun süredir düşünüyordum ve bir fabrikaya dönüştük." dedi.



Hagi, ayıca kurulan akademinin yıllık giderinin 1 milyon avro civarında olduğunu açıkladı.



