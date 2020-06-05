Haftasonu sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 5 Haziran saat 24:00 ile 7 Haziran saat 24:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında "Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek" ifadeleri yer aldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Kısıtlama yapılacak iller şöyle: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak
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Bakanlığın açıklamasında "Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek" ifadeleri yer aldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Kısıtlama yapılacak iller şöyle: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak
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