Haftanın yıldızı: Mario Balotelli!

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor.



Inter'de yeteneğini tüm dünyaya gösterdikten sonra büyük sahnelerde yer alan Mario Balotelli, Mancheste City, Milan, Liverpool gibi Avrupa devlerinde forma giydi.



Liverpool'da beklentileri karşılaşmakta zorlanna İtalyan yıldız, Nice, Marsilya, Brescia ve Monza gibi kulüplerde aradığını bulamadı. Zaman zaman İstanbul'un üç büyüğüyle de adı anılan Mario Balotelli, hep soru işaretleriyle anılan bir isimdi. Adana Demirspor'a imza attığında da benzer soru işaretleri bulunsa da Balotelli'nin yükselişi alkış topladı.



BEKLEYİŞ ÇOK KISA SÜRDÜ



Süper Lig'deki ikinci maçında ilk asistini yapan Mario Balotelli, ilk golü içinse 4 maç bekledi. Çaykur Rizespor'a karşı beşinci Süper Lig maçında ilk golünü atan İtalyan yıldız, sonra skora katkı serisini devam ettirdi. Takımının İstanbul deplasmanında 3-0'dan geri döndüğü zorlu mücadelede oyuna son 23 dakika dahil olan Balotelli, 1 gol ve 1 asistle 3-3'lük sonucu getirdi.



Arka arkaya Gaziantep ve Antalyaspor maçlarında da fileleri havalandıran Mario Balotelli, 4 maçta 5 gollük bir etki yarattı.



ADANA DEMİRSPOR'U ZİRVEYE ÇIKARDI



6 maç boyunca oyuna etki etse de skora etki edemeyen Balotelli, takımının Süper Lig'deki yükselişinde de liderlik özelliklerini ve tecrübesini gösterdi. Özellikle, teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte performansını dünya yıldızı olduğu günlere çeken Balotelli, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 5 gol ve 1 asistle 6 gole etki etti.



Süper Lig'in yeni ekibi olan ve amacı ligde kalmak olan Adana Demirspor ise Balotelli'nin sürükleyici peformansıyla birlikte 3'ü sıraya kadar yükseldi.



İKİ ADANALI BITEXEN İÇİN BİR ARADA



Mario Balotelli, formunu zirveye çıkarmasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Bitexen için de kamera karşısına geçti. Dünyaca ünlü İtalyan yıldız, Adanalı sanatçı Haluk Levent ile birlikte Bitexen için beğenilen bir reklam filminde de rol aldı.



YENİDEN GÖK MAVİ FORMA İÇİN



Balotelli'nin bu yükselişi, son Avrupa şampiyonu İtalya'nun milli takım teknik direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekti ve 31 yaşındaki yıldıza 4 yıl sonra yeniden Gök Mavi formayı giymesi için davet edildi.





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