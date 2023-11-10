Haftanın ilk galibi Gaziantep Basketbol!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 10. haftası açılış maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'u 90-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Haftanın ilk galibi Gaziantep Basketbol!
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10 Kasım 2023 20:55
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 1 maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Pizza Lazza Haremspor ile Gaziantep Basketbol, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 22-20 üstün tamamladı. Soyunma odasına ise misafir takımın 50-40 üstünlüğüyle gidildi. Final periyoduna 73-62 önde giren Gaziantep Basketbol, parkeden 90-85 galip ayrıldı.

Ligde hafta, yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

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