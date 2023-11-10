Haftanın ilk galibi Gaziantep Basketbol!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 1 maçla başladı.
Haftanın açılış maçında Pizza Lazza Haremspor ile Gaziantep Basketbol, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 22-20 üstün tamamladı. Soyunma odasına ise misafir takımın 50-40 üstünlüğüyle gidildi. Final periyoduna 73-62 önde giren Gaziantep Basketbol, parkeden 90-85 galip ayrıldı.
Ligde hafta, yarın oynanacak 4 maçla sürecek.
Haftanın açılış maçında Pizza Lazza Haremspor ile Gaziantep Basketbol, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 22-20 üstün tamamladı. Soyunma odasına ise misafir takımın 50-40 üstünlüğüyle gidildi. Final periyoduna 73-62 önde giren Gaziantep Basketbol, parkeden 90-85 galip ayrıldı.
Ligde hafta, yarın oynanacak 4 maçla sürecek.
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