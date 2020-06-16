Haftanın hakemleri: Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç yok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 28. haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı. Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta Merkez Hakem Kurulu görev vermedi.



Galatasaray Spor Kulübü, Rizespor maçının ardından Yaşar Kemal Uğurlu hakkında yaptığı açıklamada, ""Yaşar Kemal Uğurlu bir hakem değil 'cellat başı'dır..." ifadelerini kullanmıştı.



Haftanın hakemleri;



A.Gücü-Başakşehir: Hüseyin Göcek

Denizli-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Kasımpaşa-F.Bahçe: Fırat Aydınus

G.Saray-G.Antep: Alper Ulsoy

Konya-Sivasspor. Halil Umut Meler

Alanya-Trabzon: Atilla Karaoğlan

Kayerispor-G.Birliği: Ümit Öztürk

Malatyaspor-Göztepe. Özgür Yankaya

Antalyaspor-Rizespor: Suat Arslanboğa



