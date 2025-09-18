18 Eylül
Haftanın golü Beşiktaş'tan: El Bilal Toure

Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure'nin Başakşehir'e attığı gol, Süper Lig'de 5. haftanın en güzel golü

calendar 18 Eylül 2025 15:47 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Haftanın golü Beşiktaş'tan: El Bilal Toure
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında atılan en güzel gol belli oldu.

Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş'a beraberliği getiren El Bilal Toure'nin golü, haftanın golü seçildi.

İŞTE MALİLİ GOLCÜNÜN ATTIĞI O GOL:


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
