Haftanın en çok konuşulanı Fenerbahçe oldu!

EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCU İRFAN CAN KAHVECİ

Medya Takip Merkezi, 29 Kasım - 5 Aralık haftasında en çok konuşulan futbol takımlarının ve en çok konuşulan futbolcuların raporunu yayınladı.4 bini aşkın gazete, dergi ve 10 bini aşkın internet medyasında yapılan araştırmaya göre en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. 23.706 internet haberi ve 1.852 yazılı basın haberiyle Fenerbahçe hakkında toplam 25.558 haber yayınlandı.İkinci sırada ise 21.035 internet haberi, 1.947 gazete haberiyle Galatasaray, toplam 22.982 haberin konusu oldu.Ligde 12 puan farkla lider durumda olan Trabzonspor toplam 19 bin, Beşiktaş ise 18.694 haberin konusu oldu.4 büyükler dışında en çok haber 12.344 haberle Göztepe hakkında yapıldı.Hafta boyunca Türkiye'de en çok konuşulan futbolcu toplam 4.780 haberle İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçeli yıldızdan sonra 3.064 haberle Lionel Messi, 2.541 haberle Mesut Özil sıralandılr.Beşiktaş'tan Miralem Pjanic, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme takımlarının en çok konuşulan oyuncuları oldu.4 büyük takımın futbolcusu ve Avrupalı yıldızlar dışında Anadolu'dan en çok konuşulan oyuncu toplam 882 haberle Mustapha Yatabare oldu.