Haftalar, aylar, yıllar geçti; Fatih Terim sonunda bitirdi

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Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'i mat eden Fatih Terim, tecrübesiyle büyük maçların büyük hocası olduğunu bir kez daha gösterdi.1- Igor Tudor döneminde Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında toplam bir puan alabilen Galatasaray, ikinci devrede Fatih Terim yönetiminde bu 4 rakibiyle oynadığı maçlarda 10 puan topladı.2- Lig tarihinde ilk kez 11 maç üst üste Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenemeyen Galatasaray'ın önceki akşam yaşadığı derbi zaferi hasretine İmparator son verdi.3- Fatih Terim'in saha kenarında olduğu sarı-kırmızılı takım 538 gün sonra Trabzonspor'u, 925 gün sonra Başakşehir'i, 1074 gün sonra Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilmedi.4- Terim yönetiminde Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 22 derbinin sadece 2'sini kaybetti, 11 galibiyet-9 beraberlik elde etti.