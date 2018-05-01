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Haftalar, aylar, yıllar geçti; Fatih Terim sonunda bitirdi

İmparator Fatih Terim, büyük maçların hocası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Günler, haftalar, aylar sonra başarıldı

Haftalar, aylar, yıllar geçti; Fatih Terim sonunda bitirdi
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01 Mayıs 2018 11:15
Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'i mat eden Fatih Terim, tecrübesiyle büyük maçların büyük hocası olduğunu bir kez daha gösterdi.

İşte rakamlarla Terim'in Galatasaray'da başardıkları:

1- Igor Tudor döneminde Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında toplam bir puan alabilen Galatasaray, ikinci devrede Fatih Terim yönetiminde bu 4 rakibiyle oynadığı maçlarda 10 puan topladı.

2- Lig tarihinde ilk kez 11 maç üst üste Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenemeyen Galatasaray'ın önceki akşam yaşadığı derbi zaferi hasretine İmparator son verdi.

3- Fatih Terim'in saha kenarında olduğu sarı-kırmızılı takım 538 gün sonra Trabzonspor'u, 925 gün sonra Başakşehir'i, 1074 gün sonra Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilmedi.

4- Terim yönetiminde Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 22 derbinin sadece 2'sini kaybetti, 11 galibiyet-9 beraberlik elde etti.



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