Haber Tarihi: 14 Aralık 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:30

Hafta sonu yağmur var mı, kar yağacak mı? (16-17 Aralık)

16-17 Aralık bu hafta sonu yağmur var mı, kar yağacak mı, hafta sonu plan yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yer yer etkisini gösteren karlı havanın ardından hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Meteoroloji 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, hafta sonu yağmur var mı, yağacak mı?

Hafta sonu yağmur var mı, kar yağacak mı? (16-17 Aralık)
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16-17 Aralık Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI? (16-17 ARALIK 2023)
 CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda kar beklenmiyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul'da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama İstanbul'a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege'de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir.
Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu'da kar yağışı olacak.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

EDİRNE 2°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu


EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olabilir. Bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olabilir.

ANKARA 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 9°C Parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 9°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu


 
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