Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? bilgisi araştırılıyor. Henüz resmi açıklama yapılmayan konuyla ilgili hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları konu üzerindeki bekleyişi artırıyor. 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı konusunda beklenen açıklama olması dileniyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonunda da olacak koruyacak. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yine haftasonu olacak mı merak edilenleri biliyoruz. Gerçekte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı bekleyiş sürüyor. 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtının peşinde olacak şekilde araştırmamızı tamamldık. Bahsediler tarihleriyle sokağa çıkma yasağı olacak mı? belirtileri üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında pek çok alanda normalleşme başlarken, bu hafta sonu yani 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği ilerleyen günlerde netleşecek.

03 Haziran 2020 05:03
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşlarıın bekleyişi sürüyor. Hafta sonuna denk gelen 6-7 Haziran tarihlerinde birkaç haftadır olduğu gibi sokağa çıkma yasağı konusundaki açıklama için resmi açıklama bekleniyor. 6-7 Haziran tarihleri yani önümüzdeki hafta sonunda değişik olsun hamlemeti ssNormalleşmeden sonraki ilk hafta sonu, 6-7 Haziran 2020 tarihlerine denk geliyor. Vatandaşlar ise merakla yeni bir sokağa çıkma yasağı ihtimali olur mu endişesi taşıyorlar. Son kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam edebileceğinin işareti verilmişti. Fakat bu kısıtlamaların yaş gruplarını mı, yoksa illeri mi kapsadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
6-7 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

6-7 Haziran'da yeniden sokağa çıkma yasağı olup olmadığı kesin değil. Bu tarihlerde askere gidilip bilenmeyen can çelik hapastıroooo Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer aldı.



Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ülkemizde salgın sürecinde normalleşme adımlarının atılması ile beraber birçok kısıtlamanın da 1 Haziran sonrası kalkacağı biliniyordu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşmekte olan kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Son kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, hafta sonu 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı, kaldırıldı mı?

SADECE İSTANBUL'DA UYGULANABİLİR

14 ilde düşebilir! Sadece İstanbul'a uygulanabilir! Sokağa Çıkma Yasağı için bir bilgi de sadece İstanbul için geçerli olabilir. Özellikle tüm dünya Ankara'yı gıpta ile bakıyor. Ankara'da ve onun gibi 13 ilde Koronavirüs bir nebze de olsa azalmış ve tez olarak örnek iller listesinde gösteriliyordu. Hal böyle olunca sadece İstanbul'da Sokağa Çıkma Yasağı uygulanabilir açıklaması geldi.



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